Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200102.5 Nordhastedt: Feuer in Einfamilienhaus

Nordhastedt (ots)

Bei einem Feuer am Neujahrsmorgen in Nordhastedt ist an einem Einfamilienhaus ein Totalschaden entstanden. Ein technischer Defekt dürfte brandursächlich gewesen sein, die Heider Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 09.00 Uhr alarmierte ein Spaziergänger die Feuerwehr, nachdem er bemerkt hatte, dass es in einem Haus im Nordhastedter Feldweg brannte. Rund 90 Feuerwehrleute Freiwilliger Feuerwehren übernahmen die Brandbekämpfung, konnten das Gebäude, das aktuell unbewohnt war, jedoch nicht mehr retten. Laut Einschätzungen der Polizei entstand an dem Objekt Totalschaden in Höhe von etwa 150.000 Euro.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt, möglicherweise an einem Sicherungskasten, ursächlich für den Ausbruch des Feuers gewesen sein. Die Heider Kripo hat die Ermittlungen übernommen und wird voraussichtlich heute den Brandort besichtigen.

Merle Neufeld

