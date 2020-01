Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200102.4 Elpersbüttel: Schwerer Unfall auf der Bundesstraße 5

Elpersbüttel (ots)

Am heutigen Vormittag hat sich in Elpersbüttel ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Leichtzugmaschine ereignet. Zwei Personen erlitten dabei Verletzungen, eine davon schwere.

Kurz nach 09.00 Uhr beabsichtige der Fahrer der Leichtzugmaschine, die B 5 aus Richtung Lütjenbüttel kommend zu überqueren. Dabei übersah der 71-Jährige den auf der B 5 aus Richtung Meldorf herannahenden Opel eines 74-Jährigen und kollidierte mit diesem. Der Unfallverursacher erlitt bei dem Unglück schwerste Verletzungen, der Insasse des Insignias kam mit einem Schock davon. Rettungswagen brachten die Verunglückten in ein Krankenhaus, für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten war die Straße kurzzeitig voll gesperrt. An den Unfallfahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von insgesamt etwa 7.000 Euro.

