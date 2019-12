Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

PK Bad Nenndorf (ots)

Am 10.12.19, um 21:00 Uhr, erhält die Polizei Bad nenndorf die Information, dass es in Rodenberg zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen ist. Der unfallverursachende Pkw wäre in Rtg. Bad Nenndorf gefahren, sei in den Gegenverkehr geraten, wobei es zu einem Zusammenstoß der beiden Pkw gekommen sei. Dabei wäre ein Reifen des Unfallverursachers zerstört worden, welcher aber seine Fahrt auf der Felge in Rtg. Bad Nenndorf fortgesetzt hat. Im weiteren Verlauf der Fahrt beschädigte er noch eine Verkehrsinsel in Rodenberg. Der Geschädigte hat sich allerdings das Kennzeichen des Unfallflüchtigen gemerkt, woraufhin Beamte der Polizei Bad Nenndorf die Halteranschrift in Bad Nenndorf aufsuchten.

Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei dem Unfallflüchtigen um eine 74-Jährige Bad Nenndorferin handelt. Bei einer Atemalkoholüberprüfung stellte sich heraus, dass sie mit 1,62 Promille unterwegs war. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs aufgrund des Alkoholeinflusses eingeleitet. Der Führerschein der Bad Nenndorferin wurde vor Ort beschlagnahmt und es wurde eine Blutprobe entnommen.

Bei dem Unfall enstand ein geschätzter Schaden von ca. 10.000,- EUR.

Ob durch die Fahrt auf der Felge die Fahrbahnoberfläche in Mitleidenschaft gezogen wurde, muss seitens der Straßenmeisterei noch überprüft werden.

