Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Husum-Schulunterricht einmal anders - Bustraining mit der Polizei

(BER)Einen spannenden und lehrreichen Vormittag erlebten die Kinder der 1. Klasse der Grundschule Husum. Die Verkehrssicherheitsberaterin der Polizeiinspektion (PI) Nienburg/Schaumburg, Nicole Schuster, übte mit den 26 Kindern das richtige Verhalten am und im Schulbus. In einer Kooperation mit der "MittelWeserBus-Gesellschaft" aus Nienburg, die das Fahrzeug samt Fahrer stellte, wurden Theorie- und Praxisthemen angesprochen. "Wie bilde ich eine Warteschlange am Bus? Warum ist der Wartebereich eine Gefahrenstelle?" waren Bereiche, die zuerst erklärt und dann praktisch geübt wurden. Der sogenannte "Tote Winkel", der Bereich, in dem ein Busfahrer ein Kind nicht sehen kann, wurde anschaulich gezeigt. Dann wurde es spannend. Alle Kinder, Lehrerin und Polizeibeamtin stiegen in den Bus und alle konnten erleben, wie es sich anfühlt, wenn der Busfahrer plötzlich stark bremsen oder wenn er mit dem großen Fahrzeug einem Hindernis ausweichen muss. Die 26 aufmerksamen Schülerinnen und Schüler lernten dabei, wie wichtig es ist, sich hinzusetzen, bzw. sich gut festzuhalten. Im Training hatte es jedenfalls gut geklappt, resümierte die Verkehrsspezialistin Schuster zum Ende des Vormittages.

