Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Radfahrer fährt Schülerin an

Bückeburg (ots)

(ma)

Gegen 13.20 Uhr ist heute eine 11jährige Schülerin auf dem Nachhauseweg von einem erwachsenen Radfahrer auf dem Marktplatz in Bückeburg angefahren worden.

Die Schülerin war in Begleitung von drei gleichaltrigen Kinder, die vom Schlossplatz kommend durch das Schlosstor spielend auf den Marktplatz liefen.

Der von links kommende Radfahrer fuhr die 11jährige an, die zu Boden stürzte und sich durch den Zusammenstoß am linken Bein verletzte. Der Radfahrer entschuldigte sich und fuhr weiter in Richtung Fußgängerzone/Stadtkirche.

Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in das Klinikum verbracht. Eine genaue Diagnose der Verletzung liegt bislang nicht vor.

Die Kinder beschrieben den männlichen Radfahrer wie folgt:

- Alter ca. 40bis 50 Jahre - Bekleidet mit schwarzen Schuhen, hellgrauer Arbeitshose, dunkler Jacke mit Kapuze auf Kopf - Blaue Augen

Ein erwachsener Zeuge beschrieb den Radfahrer, der durch den Zusammenprall nicht vom Rad stürzte, abweichend von den Kindern wie folgt:

- Alter ca. 35 Jahre - Bekleidet mit hellbrauner/grüner Jacke mit Kapuze auf Kopf - Schwarzer Vollbart

Die Polizei Bückeburg hat ein Strafverfahren wegen des Tatverdachts der Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Hinweise bitte unter der Tel.-Nr.: 05722/95930, an das Polizeikommissariat.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell