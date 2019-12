Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Einbruch in der Moorstraße

Nienburg (ots)

(BER)Am Montagabend, 09.12.2019, gegen 18.40 Uhr, erreichte die Polizei in Nienburg ein Notruf aus der Moorstraße. Die Bewohnerin eines Wohnhauses hatte verdächtige Geräusche gehört, war zu den Nachbarn geflüchtet und von dort die Polizei alarmiert. Beim Eintreffen der beiden Einsatzfahrzeuge konnten die Polizeibeamten Geräusche von einer flüchtenden Person wahrnehmen, eine sofortige Nahbereichsfahndung verlief jedoch erfolglos. Nach ersten Ermittlungen hatte ein Einbrecher eine rückwärtige Terrassentür eingeschlagen. Nachdem er dann vergeblich versucht hatte, die Tür aufzubrechen, gelangte er durch ein Loch in der Scheibe in das Objekt. Nachdem er einige Räume durchsucht hatte, flüchtete der Täter zu Fuß über ein benachbartes Grundstück. Zu möglicher Beute konnte die Geschädigte am Tatabend noch keine Angaben machen. Die Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich der Moorstraße. Hinweise bitte an die Dienststelle am Amalie-Thomas-Platz unter 05021/97780.

