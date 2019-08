Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein 51-jähriger Fahrradfahrer befuhr am Montag den 19.08.2019 gegen 18:00 Uhr die Konrad-Adenauer-Straße auf dem gekennzeichneten Fahrradstreifen in Richtung Martin-Luther-Straße. In Höhe Hohenzollernstraße kam ihm eine 51-jährige Frau mit ihrem Pkw entgegen und wollte nach links in die Hohenzollernstr. einbiegen. Sie übersah den Radfahrer, der bei dem anschließenden Zusammenstoß leicht verletzt wurde. Der Radfahrer trug eine kleine Platzwunde am Kopf und eine Schürfwunde am Unterarm davon. Der hinzugezogene Rettungsdienst wurde nicht benötigt. Am Pkw und am Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell