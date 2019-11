Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher flüchten mit Weinflaschen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Am Sonntag, den 24.11.2019, brach ein Unbekannter an der Gadderbaumer Straße in ein Restaurant ein und entwendeten Weinflaschen.

Zwischen 02:00 Uhr und 11:00 Uhr drangen ein oder mehrere Täter gewaltsam in das Lokal an der Gadderbaumer Straße ein. Nachdem sie Sie das Restaurant durchsucht hatten, flüchteten sie mit mehreren erbeuteten Flaschen Wein im Wert von circa 100 Euro. Am Sonntagvormittag bemerkte Mitarbeiter den Einbruch und informierten die Polizei.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 entgegen.

