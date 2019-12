Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf - Schwerer Verkehrsunfall ---

Diepholz (ots)

Gegen 17.30 Uhr am heutigen Montag kam es auf der B 51 zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer war am Ortsausgang Barnstorf in Richtung Drentwede unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er nach links auf die Gegenfahrbahn, touchierte ein entgegenkommendes Fahrzeug (VW-Bus) und fuhr schließlich gegen einen Baum. Der 60-Jährige wurde von der Feuerwehr befreit und dem Rettungsdienst übergeben. Nach kurzer Reanimation verstarb er jedoch noch am Unfallort. Nach ersten Erkenntnissen und Untersuchungen am Unfallort ist eine gesundheitliche Ursache für den Verkehrsunfall nicht auszuschließen. Die Bundesstraße musste für mehrere Stunden gesperrt werden, der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thomas Gissing

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell