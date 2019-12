Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Einbrüche in Affinghausen und Syke ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Einbruch

Am Sonntag gegen 20:00 Uhr kam es in Brinkum-Nord in der Gottlieb-Daimler-Straße zu einem Diebstahl aus einer Metallfirma. Zwei noch unbekannte Täter kamen mit zwei Fahrzeugen, einem älteren silbernen VW Polo und einem dunkelgrünen Nissan Pick-Up, wo das rechte Rücklicht defekt ist, auf das Gelände der Firma. Gewaltsam drangen sie in die Halle der Firma ein, entwendeten Kupferschrott und luden es auf den Pick-Up. Dieser fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf die Bremer Straße in Richtung der Autobahn. Es ist ein Schaden von 2500 Euro entstanden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Weyhe, Tel. 0421/80660, zu melden.

Affinghausen - Einbruch und Einbruchsversuch

In der Zeit von Samstag, 07.12.2019 01:00 Uhr bis Sonntag, 08.12.2019 08:30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in Affinghausen, Sulinger Straße, in eine Garage und ein Nebengebäude einzubrechen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Ebenfalls am Sonntag zwischen 06:30 Uhr und 09:00 Uhr, gelangten unbekannte Täter in das Gebäude eines ehemaligen landwirtschaftlichen Gehöftes in der Sulinger Straße. Sie entwendeten daraus mehrere Fahrzeugschlüssel verschiedener Fahrzeuge sowie verschiedene Gebäudeschlüssel. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

