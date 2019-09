Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Vermeintlicher Versicherungsmakler

Hinweise der Polizei

Willstätt (ots)

Was genau ein angeblicher Versicherungsvertreter am Mittwochnachmittag bei einem 78 Jahre alten Mann in Willstätt wollte, ist noch nicht abschließend geklärt. Den ersten Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Appenweier zufolge, dürfte der Besuch jedoch wenig mit seriösen Vertragsgesprächen zu tun gehabt haben. Der vorsichtige Senior erhielt bereits am Dienstag einen Anruf einer Unbekannten, die sich am anderen Ende der Leitung als Gemeindemitarbeiterin ausgab und hierbei den Besuch eines Versicherungsmaklers ankündigte. Da dies dem findigen Endsiebziger jedoch seltsam erschien, vergewisserte er sich nachträglich bei Vertretern der Gemeinde, denen ein entsprechender Auftrag nicht bekannt war. Der 78-Jährige verständigte daher die Polizei, welche den dubiosen Geschäftsmann am Mittwoch, kurz vor 16 Uhr einer Kontrolle unterzog. Im Rahmen der Überprüfung des 56-Jährigen konnten zwar keine strafbaren Handlungen festgestellt werden - an einem Vertragsabschluss hatte der vermeintliche Makler in Anwesenheit der Ordnungshüter jedoch auch kein Interesse mehr. Die Polizei warnt: Seien Sie misstrauisch - gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend die Polizei über die ´110´! /ya

