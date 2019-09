Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim: Senior missachtet rote Ampel - beide Autos abschleppreif

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 85-jähriger VW Golf-Fahrer verursachte am späten Mittwochabend kurz nach 23 Uhr einen Unfall. Er befuhr die Schwetzinger Straße von Plankstadt in Fahrtrichtung Schwetzingen, missachtete die Rotphase der Ampelanlage und krachte mit einem Audi einer aus Sandhausen stammenden Frau zusammen. Ihre Mitfahrerin zog sich durch die Aufprallwucht Verletzungen zu und wurde an der Unfallstelle erstversorgt. Der 85-Jährige klagte ebenfalls über Verletzungen und wurde vorsorglich in einem Krankenhaus behandelt. Beide Autos, an denen Gesamtschaden von 30.000 Euro entstand, transportierte ein Abschleppunternehmen nach der Unfallaufnahme ab.

