Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Opel Corsa überschlägt sich - Fahrerin nach Erstbehandlung ins Krankenhaus

Mannheim (ots)

Erstversorgt und danach in ein Mannheimer Krankenhaus eingeliefert werden musste am Dienstag kurz nach 17 Uhr eine 53-jährige Autofahrerin, die sich bei einem Unfall in der Sonderburger Straße/Lilienthalstraße Verletzungen zugezogen hatte.

Ein 23-jähriger Lancia-Fahrer war in Fahrtrichtung Blumenau unterwegs und hatte die Vorfahrt der Opel Corsa-Fahrerin nicht beachtet. Im Einmündungsbereich stießen die Autos zusammen, der Opel überschlug sich und blieb letztlich auf dem Dach liegen. Während der Unfallaufnahme wurde die Sonderburger Straße in Fahrtrichtung Waldhof gesperrt. DRK, Notarzt wie auch Feuerwehr waren zudem im Einsatz.

Nach Beendigung der Unfallaufnahme musste der Opel Corsa von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Der 23-Jährige organisierte selbst das Entfernen seines Wagens. Den Schaden beziffert die Polizei mit 10.000 Euro.

Die Feuerwehr säuberte die mit Betriebsstoffen verschmutzte Fahrbahn. Da aufgrund des einsetzenden Regens die Straße schmierig wurde, nahm eine Spezialfirma die endgültige Reinigung vor. Bis gegen 20 Uhr kam es daher zu Beeinträchtigung des Straßenverkehrs. Der 23-jährige Verursacher sieht einer Anzeige entgegen.

