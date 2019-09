Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auffahrunfall fordert 14.000 Euro Schaden - 26-Jährige kam ins Krankenhaus

Heidelberg (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Mittwoch kurz nach 15 Uhr in der Berliner Straße. Verursacht hatte den Unfall eine 41-jährige VW Touran-Fahrerin, die aufgrund Unachtsamkeit und nicht ausreichendem Sicherheitsabstand auf einen Opel Corsa aufgefahren war, der in der Folge auf einen weiteren Mercedes prallte.

Die 26-jährige Opel-Fahrerin zog sich Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Mercedes-Fahrerin konnte nach der Behandlung an der Unfallstelle ihren Weg fortsetzen. Trotz des Gesamtschadens, der mit rund 14.000 Euro zu beziffern ist, waren die Autos noch fahrbereit.

Die Verursacherin muss mit einer Anzeige rechnen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell