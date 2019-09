Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Falscher Wasserwerker in Delmenhorst +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein falscher Wasserwerker war am Dienstag, 24. September 2019, zwischen 12:15 und 12:20 Uhr in Delmenhorst unterwegs und hat eine 81-jährige Frau bestohlen.

Der Mann klingelte an der Haustür der Frau in der Lincrustastraße, gab sich als Wasserwerker aus und brachte die Frau unter dem Vorwand, dass das Wasser im Haus abgestellt werden müsste, so dazu, die Tür zu öffnen.

Während die Frau im Bad auf den Wasserhahn aufpassen sollte, bewegte sich der falsche Waserwerker frei im Haus und entwendete Schmuck und Bargeld.

Der Sachschaden wurde auf etwa 3.200 Euro geschätzt.

Beschrieben wurde der Mann als etwa 30 Jahre alt, korpulent, etwa 180 cm groß sowie dunkel bekleidet.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen (1140282).

Als Präventionstipp rät die Polizei, nie Fremde in die Wohnung zu lassen. Hier bietet sich der Einbau eines Türspions und einer Türkette an. Sie sollten sich bei nicht bestellten Handwerkern Ausweise zeigen lassen, im Zweifelsfall bei der Firma anrufen oder einen Nachbarn bitten, hinzu zu kommen. Wasserwerker kündigen ihren Besuch grundsätzlich im Vorfeld an. Bitte geben Sie diese Tipps auch an Ihre Eltern und Großeltern weiter.

