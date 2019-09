Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Beim Abbiegen mit Fahrrad zusammengestoßen

Rhede (ots)

Ein Transporter hat am Mittwoch in Rhede einen Fahrradfahrer erfasst und dabei leicht verletzt. Zu dem Unfall war es gegen 11.55 Uhr auf der Deichstraße gekommen: Ein 25-jähriger Weseler hatte mit seinem Wagen von der Wilhelmstraße nach links in die Deichstraße einbiegen wollen. Er stieß dabei mit dem 72-jährigen Radfahrer zusammen, der die Deichstraße in Richtung Münsterstraße befahren hatte. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 300 Euro.

