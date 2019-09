Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Mit Motorrad kollidiert

Gescher (ots)

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Mittwoch bei einem Unfall in Gescher erlitten. Der 33-jährige Coesfelder war gegen 15.20 Uhr auf der Stadtlohner Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Als ein 48-jähriger Vredener mit seinem Pkw von der Wiesenstraße nach links in die Stadtlohner Straße einbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem Motorradfahrer, der an dieser Stelle grundsätzlich Vorfahrt hatte. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 2.500 Euro.

