Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fahne vor Moschee in Brand gesetzt

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Dienstag haben Unbekannte vor einer Moschee in der Oststadt einen Flaggenmast beschädigt und anschließend eine Fahne in Brand gesetzt. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Tat muss sich gegen Mitternacht ereignet haben. Drei weitere, daneben angebrachte Flaggen blieben unbeschädigt. Eine DITIB-Fahne wurde hingegen abgezogen und anschließend auf der Fahrbahn angezündet. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Sachdienliche Hinweise zur Tat werden beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666-0 entgegen genommen.

