Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Schmuck entwendet

Kehl (ots)

Nachdem Unbekannte in ein Wohnhaus in der Hauptstraße eingestiegen sind, ermitteln nun Beamte des Polizeireviers Kehl. Anwohner alarmierten die Beamten am Mittwochmittag und gaben zu Protokoll, dass im Verlauf des Vormittags Schmuck im mittleren dreistelligen Bereich aus der Wohnung entwendet wurde. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. /ma

