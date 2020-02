Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach: Unfallflucht und Sachbeschädigung an Kfz

Freiburg (ots)

In der Zeit von Montagnacht 23.00 Uhr, bis Dienstagmorgen 07.00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Hotels in der Neunlindenstraße in Elzach zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigte ein vermutlich rangierender Fahrzeugführer einen dort geparkten grauen SUV der Marke Mitsubishi. Der/die Verantwortliche entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem geparkten Pkw entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Ob der/die Unfallverursacher/in den Zusammenstoß bemerkte, ist nicht bekannt und derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Polizeiposten Elzach ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise unter den Telefonnummern: 07682 / 9091-96 oder rund um die Uhr 07681 / 4074-0.

Ebenfalls in der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in der Georg-Rapp-Straße zu einer Sachbeschädigung an einem am Straßenrand geparkten Kleinwagen. An dem weißen Chevrolet Aveo wurden der linke Außenspiegel und der Dachspoiler zerkratzt. Der Polizeiposten Elzach ermittelt in dieser Sache wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise unter den Telefonnummern: 07682 / 9091-96 oder rund um die Uhr 07681 / 4074-0.

