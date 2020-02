Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidien Ludwigsburg und Stuttgart geben bekannt: Zigaretten mit Falschgeld bezahlt

Stuttgart-Mitte/ Kornwestheim (ots)

Ein 23 Jahre alter Mann hat am Montagnachmittag (10.02.2020) offenbar versucht, an einem Kiosk in der Büchsenstraße mit Falschgeld zu bezahlen. Der Mann betrat den Kiosk gegen 14.40 Uhr und wollte Tabak und Zigarettenutensilien kaufen. Er händigte der 61-jährigen Verkäuferin dafür einen 50-Euro-Schein aus. Bei der Überprüfung des Geldscheins wurde die Verkäuferin misstrauisch und alarmierte die Polizei. Die Beamten beschlagnahmten den offensichtlich gefälschten Geldschein und brachten den Mann für weitere Maßnahmen auf ein Polizeirevier. Später durchsuchten Ermittler mit richterlichem Beschluss die Wohnung des 23-Jährigen in Kornwestheim. Weiteres Falschgeld fanden sie dabei nicht, dafür allerdings etwa 56 Gramm Marihuana, 19 Gramm mutmaßliches Amphetamin, mehr als 28 Gramm mutmaßliches LSD, sieben mutmaßliche Ecstasy-Tabletten sowie dealertypische Utensilien. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vorerst auf freien Fuß gesetzt.

