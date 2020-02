Polizei Steinfurt

POL-ST: Vekehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Donnerstag (30.01.) ist auf der Straße "An den Wiesen" ein blauer Audi A6 beschädigt worden. Der Wagen ist gegen 16.00 Uhr parallel zur Fahrbahn in Höhe der Hausnummer 28 abgestellt worden. Der Fahrzeughalter kam gegen 18.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurück. Dort stellt er die Beschädigung am rechten hinteren Kotflügel fest. Der Schaden beträgt etwa 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise gegeben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell