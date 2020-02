Polizei Steinfurt

POL-ST: Trunkenheitsfahrten im Kreis Steinfurt

Steinfurt (ots)

Ort: Rheine - Thieberg, Neuenkirchener Straße 201 Zeit: Samstag, 01.02.2020, 17.55 Uhr Sachverhalt: Ein Zeuge meldete sich bei der Polizei und machte Angaben zu einem Pkw Führer, der offensichtlich alkoholisiert seinen Pkw führte und deutliche Ausfallerscheinungen zeigte. Der Mann fuhr in den Gegenverkehr und bremste unmotiviert stark ab. Die Polizei konnte den 59-jährigen Mann aus Rheine auf der Neuenkirchener Straße anhalten. Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Vortest wurde abgelehnt. Eine Blutprobe wurde entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren wurde eröffnet.

Ort: Ibbenbüren - Browerskamp, Glücksburger Straße/ Zumdiekskamp Zeit: Sonntag, 02.02.2020, 01.02 Uhr Sachverhalt: Polizeibeamte bemerkten einen Fahrradfahrer, der starke Schlangenlinien fuhr. Ein Vortest ergab nahezu 1,7 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet. Ein Strafverfahren wurde eröffnet.

Ort: Lengerich-Hohne, Lienener Straße 104 Zeit: Sonntag, 02.02.2020, 00.35 Uhr Sachverhalt: Ein 27-jähriger Mann aus Lienen befährt die Lienener Straße aus Lengerich kommend in Richtung Lienen. Er fährt in einer Linkskurve über die Fahrbahnmitte in den Gegenverkehr. Dadurch muss eine 45-jährige Frau aus Lengerich mit ihrem Fahrzeug ausweichen. Der 27Jährige kommt danach von der Fahrbahn ab und prallt frontal gegen die Anzeigentafel einer dortigen Tankstelle. Ein Alkoholvortest ergibt fast 1,1 Promille. Der Mann wird schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Mazda des jungen Mannes wird total zerstört. Der Führerschein wird sichergestellt. Blutprobe im Krankenhaus entnommen. Ein Strafverfahren wurde eröffnet.

Ort: Rheine Innenstadt, Hemelter Straße / KvG Ring Zeit: Sonntag, 02.02.2020, 02.20 Uhr Sachverhalt: Ein 29-jähriger rumänischer Ausländer sollte im Rahmen eines Rotlichtverstoßes angehalten und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren wurde eröffnet.

Ort: Altenberge- Innenstadt Zeit: Sonntag, 02.02.2020, 22.35 Uhr Sachverhalt: Polizeibeamte hielten auf der Hanseller Straße einen 50-jährigen Mann aus Altenberge an. Bei der Kontrolle rochen die Polizisten Alkohol in der Atemluft. Es wurde ein Vortest durchgeführt, der fast 1,4 Promille ergab. Eine Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein wurde sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren wurde eröffnet.

