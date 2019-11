POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung in der Sporthalle - Unfallflucht - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim: Auffahrunfall

Ein 55 Jahre alter VW-Fahrer übersah am Montag gegen 13:30 Uhr am Kreisverkehr Bullinger Eck, dass ein vorausfahrender 68-Jährige ihren Audi abbremsen musste. Der VW-Fahrer fuhr mit seinem Wagen auf den Audi auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Freitagmorgen und Montagmorgen vermutlich beim rückwärts ausparken im Komberger Weg einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten Daimler-Benz A-Klasse. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher, welcher vermutlich eine rote Limousine fuhr, unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000

Ilshofen: Vorfahrt missachtet

Auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Gaugshausen und Unteraspach kam es am Montag um kurz vor 8 Uhr zu einem Unfall mit einem Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Ein 36-jähriger Lenker eines PKW Mazda übersah an der Kreuzung zur K2668 einen PKW Opel Zafira eines 72-Jährigen, welcher aus Richtung Oberaspach an den Kreuzungsbereich heranfuhr. Trotz einer eingeleiteten Bremsung und einem Ausweichversuch kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall mit einem Schaden in Höhe von mindestens 8000 Euro kam es am Montag um kurz vor 14:30 Uhr in der Einkornstraße in Fahrtrichtung Sulzdorfer Straße. Eine 31-jährige Mini-Lenkerin erkannte zu spät, dass der vor ihr fahrende 69-jährige Mitsubishi-Lenker sein Fahrzeug abbremste, da er nach links auf einen Parkplatz einfahren wollte. Verletzt wurde niemand.

Gaildorf: Sachbeschädigung in der Sporthalle

In der Sporthalle in der Straße Bleichgärten wurde am Montag zwischen 14 Uhr und 15 Uhr eine Wand in einer Umkleidekabine mit roter Farbe besprüht. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090 entgegen.

