Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Öffentlichkeitsfahndung im Ostalbkreis: Kripo bittet bei Suche nach vermisster Frau um Mithilfe!

Ruppertshofen (ots)

Seit Montag, 18.11.2019 wird die 60 Jahre alte Brigitte S. aus Ruppertshofen vermisst. Sie war am Vormittag mit ihrem Pkw gegen 09:30 Uhr zwischen Ruppertshofen und Spraitbach unterwegs zum Einkaufen und kam aufgrund eines technischen Defekts an einem Schuppen bei Hönig zum Stehen. Von dort ging sie in unbekannte Richtung weiter. Aufgrund einer Erkrankung ist sie körperlich eingeschränkt. Die Vermisste hat eine leichte halbseitige Lähmung, ist 166 cm groß, ca. 70 kg schwer, hat braunrot gefärbte schulterlange Haare, trägt blaue Turnschuhe und einen grauen Anorak. Sie ist schwer zu Fuß unterwegs.

Es muss befürchtet werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Um Veröffentlichung des Bildes der Vermissten in den Medien wird gebeten! Hier geht es zum Bild:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-aalen-ruppertshofen-vermisstenfall/

Eine am Montag eingeleitete Suche mit Unterstützung von Streifenbesatzungen, Polizeihubschrauber, Polizeihund, Rettungshundestaffel und Polizeipferden verlief bis in die Nacht ohne Erfolg. Die Suche mit der Rettungshundestaffel wird seit Dienstagvormittag fortgesetzt.

Die Polizei fragt: Wer hat die Vermisste seit Montagvormittag gesehen oder kann sonst Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei Aalen, Telefon 07361/580-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361 580-108

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell