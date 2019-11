Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch, Unfälle, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Oberkochen: Fenster beschädigt

Zwischen Freitagnachmittag 15 Uhr und Sonntagmorgen 10 Uhr beschädigten Unbekannte ein Fenster der Tiersteinschule im Hölderlinweg, wobei ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise auf die Täter nimmt der Polizeiposten Oberkochen, Tel.: 07364/955990 entgegen.

Westhausen: Unfallflucht

Mehrere tausend Euro Sachschaden ist bei einer Verkehrsunfallflucht am Montagvormittag entstanden. Kurz nach 11.30 Uhr befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Pkw VW die B 29 zwischen Lauchheim und Bopfingen. In einer Rechtskurve vor der Abzweigung in Richtung Röttingen kam ihm dort, eigenen Aussagen zufolge, ein Sattelzug entgegen, der teilweise auf der Gegenfahrspur fuhr. Der 33-Jährige wich aus, wobei er mit seinem Fahrzeug die Leitplanken streifte. Der unbekannte Lkw, bei dem es sich um einen weißen Auflieger mit Planenaufbau handeln soll, fuhr unbeirrt weiter. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfallflucht II

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Montagvormittag einen Sachschaden von rund 1500 Euro, als er einen Pkw Hyundai beschädigte, der auf einem Parkplatz in der Rittergasse abgestellt war. Die Beschädigungen wurden kurz vor 11 Uhr bemerkt.Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Ellwangen-Pfahlheim: Farbschmierereien

Mehrere hundert Euro Sachschaden verursachten Unbekannte zwischen Freitag und Montag, als sie mit schwarzer Farbe im Eingangsbereich der Kastellschule Holzbalken und eine Fensterbank mit schwarzer Farbe beschmierten. Sachdienliche Hinweise bitte an den Polizeiposten Tannhausen, Tel.: 07964/330001.

Rainau: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker fuhr am Montagabend zwischen 20 und 21.45 Uhr mit seinem Fahrzeug auf einem Grundstück in der Kastellstraße gegen einen großen Stein, der dabei aus dem Boden gehoben wurde und mehrere Pflanzen beschädigte. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Iggingen: Vorfahrt missachtet - 6000 Euro Sachschaden

An der Einmündung B 29 / Landesstraße 1157 (Verteiler Iggingen) missachtete ein 59-jähriger Lkw-Fahrer am Montagvormittag gegen 10.45 Uhr die Vorfahrt eines 66 Jahre alten Mercedes Benz-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem beide Fahrer unverletzt blieben, entstand ein Gesamtschaden von rund 6000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Beide fuhren rückwärts

Rund 3500 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagvormittag gegen 11.45 Uhr ereignete. Rückwärts fuhr eine 21-Jährige zur Unfallzeit mit ihrem Pkw VW Golf aus einer Parklücke auf die Ledergasse ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw BMW eines 52-Jährigen, der ebenfalls mit seinem Fahrzeug zurückgesetzt hatte.

Schwäbisch Gmünd: Geparktes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Zwischen 16.20 und 16.30 Uhr am Montagnachmittag beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Pkw Opel, der in diesem Zeitraum auf dem Kundenparkplatz eines Geschäftes in der Lorcher Straße abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Lorch: Einbruch in Vereinsheim

Unbekannte drangen zwischen Sonntagabend 23 Uhr und Montagmittag 13 Uhr in ein Vereinsheim in der Straße Im Echo ein, nachdem sie die Scheibe der Toilette eingeschlagen hatten. Die Diebe brachen mehrere Türen auf und durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen. Vermutlich aus Verärgerung darüber, dass keine Wertgegenstände aufgefunden wurden, warfen die Täter Gläser, eine Kaffeemaschine und einen Bildschirm zu Boden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Lorch, Tel.: 07172/7315.

