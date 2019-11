Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Fußgängerinnen angefahren (Langenfeld) - 1911063 -

Mettmann (ots)

Am 17.11.19 kam es gegen 19:45 Uhr in Langenfeld auf der Berghausener Straße/ Zehntenweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer und eine Person leicht verletzt wurde.

Eine 73-jährige Frau aus Langenfeld befuhr mit ihrem PKW Mercedes B-Klasse die Straße Zehntenweg in südlicher Richtung. Als sie nach links in die Berghausener Straße abbog, übersah sie zwei Damen im Alter von 81 und 78 Jahren, die die Berghausener Straße überquerten. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Mercedes und den beiden Seniorinnen, wobei eine Frau so schwer verletzt wurde, dass sie zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden musste. Die PKW-Führerin blieb unverletzt und es entstand keine Schaden an ihrem PKW.

