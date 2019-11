Polizei Mettmann

POL-ME: Quartett raubt Jugendliche aus: Polizei bittet um Hinweise - Hilden - 1911061

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Samstag (16. November 2019) haben am Bahnhof Hilden-Süd vier bislang unbekannte Täter drei Jugendliche ausgeraubt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 2:15 Uhr hielten sich drei Hildener Jugendliche (15, 16 und 18 Jahre alt) am Bahnhof Hilden-Süd auf, als sich ihnen vier ihnen unbekannte Jugendliche näherten und nach einer Zigarette fragten. Als die Hildener der Forderung nachkamen, entwendete einer aus dem Quartett einem Jugendlichen die Bluetooth-Kopfhörer. Zudem forderten die Täter die Jugendlichen dazu auf, ihre Jacken auszuziehen und diese, sowie einen mitgeführten Rucksack, ebenfalls zu übergeben. Anschließend schlug einer der Vier dem 18-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Dabei wurde der Hildener leicht verletzt.

Kurz darauf stiegen die Täter in die in den Bahnhof einfahrende S1 in Richtung Solingen und fuhren mit ihrer Beute im Wert von mehreren Hundert Euro davon. Wenig später informierten die drei Jugendlichen die Polizei. Nachfolgende Ermittlungen führten jedoch nicht mehr zum Antreffen der Täter, weshalb sich die Polizei nun mittels der folgenden Personenbeschreibungen an die Öffentlichkeit wendet:

Erster Täter:

- 16 bis 17 Jahre alt - schlanke Statur - schwarze Haare - hatte ein "südländisches Erscheinungsbild" - trug eine schwarze Kapuzenjacke der Marke "Wellenstein"

Zweiter Täter:

- 17 bis 18 Jahre alt - etwa 1,80 Meter groß - schlanke Statur - schwarze Haare - hatte ein "südländisches Erscheinungsbild" - trug eine Cap sowie eine schwarze Jacke mit Kapuze

Dritter Täter:

- 18 bis 19 Jahre alt - dunkelhäutig - sportliche Statur - circa 1,90 Meter groß - trug eine weiße Jacke sowie eine schwarze Mütze

Vierter Täter:

- circa 1,78 Meter groß - schlanke Statur - hatte ein "südländisches Erscheinungsbild" - schwarz gelocktes Haar - trug einen auffälligen Gürtel der Marke "Gucci" sowie schwarze Schuhe

Weitere Beschreibungen liegen der Polizei aktuell nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell