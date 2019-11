Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl von Baggerlöffel, Fahrzeuge beschädigt & Unfälle



Murrhardt - Diebstahl von Baggerlöffel

Am Wochenende wurden auf der Straßenbaustelle an der Kreisstraße 1806 zwischen Murrhardt und Murrhardt-Karnsberg ca. 1,5 km nach Ortsende zwei Wechsellöffel für einen Bagger gestohlen. Der Wert des entwendeten Diebesgutes beträgt rund 1500 Euro. Zeugenhinweise werden erbeten an den Polizeiposten Murrhardt, Tel. 07192 5313.

Murrhardt - Mutwillige Fahrzeugbeschädigung Ein silberner Audi A 3 wurde am Sonntag in der Mönchshaldestraße durch Unbekannte beschädigt. Die Täter schlugen beide Außenspiegel ab und zerkratzten zudem beide Fahrzeugseiten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeugenhinweise zum Vorfall bitte an das Polizeirevier Backnang, Tel. 07191 909 0.

Oppenweiler - Mutwillige Fahrzeugbeschädigung In der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr und Montagmorgen, 5:45 Uhr wurde ein Smart am Bahnhofsplatz mutwillig beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter schlug die Scheibe der Beifahrertüre ein und ließ den Pkw gegen einen Betonpfeiler rollen. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit noch unklar. Zeugen zum Vorfall werden gebeten, sich beim Polizeirevier Backnang unter 07191 909 0 zu melden.

Backnang: Unklarer Unfallhergang - Zeugen gesucht

Eine 30-jährige BMW -Fahrerin und ein 41-jähriger Fiat-Fahrer befuhren am Sonntag gegen 18.35 Uhr die Heinrich-Hertz-Straße in Richtung Weissach im Tal. An der Einmündung zur Kreuzung Im Kusterfeld stießen die beiden nebeneinander fahrenden Autos seitlich zusammen. Unklar ist nun, wer den Unfall verursachte. Wer das Unfallgeschehen beobachten konnte, sollte sich nun bitte zur Klärung des Geschehens bei der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 melden.

Remshalden: Unfall auf Bundesstraße

Ein 22 Jahre alter BMW-Fahrer befuhr am Montag, gegen 8 Uhr die B 29 in Fahrtrichtung Stuttgart, als er alleinbeteiligt in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Sein Auto wurde dabei so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

