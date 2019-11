POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Feuerwehreinsatz, Wohnungseinbruch & Auto zerkratzt

Polizeipräsidium Aalen

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Das Polizeirevier in Waiblingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall in der Nacht auf Samstag, gegen 0:35 Uhr. Ein bisher unbekannter Autofahrer fuhr die Lange Straße vom Beinsteiner Tor kommend in Richtung Weingärtner Vorstadt entlang. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Hauseck, einen Stromkasten sowie eine Straßenlaterne. Am Audi entstand Totalschaden, der Gesamtsachschaden beträgt rund 45.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Fahrer des Audi geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 oder direkt beim Polizeirevier zu melden.

Weinstadt: Kind bei Unfall leicht verletzt

Eine 30 Jahre alte Renault-Fahrerin missachtete am Samstag gegen 12 Uhr an der Einmündung Lämmlestr. / Klingenstr. die Vorfahrt eines 45-jährigen Nissan-Fahrers. Beim Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 11.500 Euro. Die 11-jährige Mitfahrerin im Nissan wurde beim Unfall leicht verletzt.

Waiblingen: Unfallflucht

Zwischen Samstag, 14:20 Uhr und Sonntag, 13 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Beinsteiner Straße geparkten Opel Corsa und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Beim Verursacherfahrzeug dürfte es sich um einen roten Pkw handeln. Der Schaden am Corsa wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Waiblingen, Tel. 07151 950422.

Waiblingen-Beinstein: Feuerwehreinsatz

Zu viel heißes Fett in einer Pfanne löste am Sonntagnachmittag in der Kleinheppacher Straße einen Feuerwehreinsatz aus. Beim Zubereiten des sonntäglichen Abendmahls geriet zunächst eine Pfanne mit heißem Fett in Brand. Die Flammen griffen anschließend auf die Dunstabzugshause über. Die schnell eingetroffene Freiwillige Feuerwehr, die mit 18 Einsatzkräften ausrückte, konnte die Küche löschen, bevor größerer Sachschaden entstand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Waiblingen: Wohnungseinbruch

Bislang unbekannte Diebe brachen zwischen Samstag, 8:45 Uhr und Sonntag, 17:15 Uhr in eine Wohnung im Waldmühleweg ein und durchsuchten diese. Aus der Wohnung wurde Schmuck in bislang unbekanntem Wert entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen-Beinstein: Unfall mit hohem Schaden

Rund 20.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend, kurz vor 22:30 Uhr in der Schorndorfer Straße. Ein 34 Jahre alter Fahrer eines Ford Kuga befuhr die Schorndorfer Straße in Richtung Weinstadt und wollte nach links in den Mühlweg abbiegen. Hierzu setzte er den Blinker links und bremste seinen Pkw ab. Der dahinter fahrende 24-jährige VW-Fahrer setzte zeitgleich zum Überholen an. Als der Ford-Fahrer schließlich nach links abbog, kam es zur Kollision zwischen den beiden Autos. Der VW Passat des Unfallverursachers prallte im Anschluss an den Unfall noch gegen ein Verkehrsschild. Verletzt wurde beim Unfall zum Glück niemand.

Winnenden: Auto zerkratzt

Im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 22:30 Uhr zerkratzte ein bisher unbekannter Täter am Freitag einen in der Kopernikusstr. geparkten Audi auf der Fahrerseite. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Samstag in der Zeit zwischen 5:50 Uhr und 14:25 Uhr einen Renault Captur, der auf einem Parkplatz des Rems-Murr-Klinikums (P 1) abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe am Renault beträgt etwa 1500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Mehrere Autos bei Wildunfall beschädigt

Gegen 21:20 Uhr querte am Samstagabend eine Rotte von ca. fünf Wildschweinen kurz vor der Anschlussstelle Schwaikheim die B 14. Eines der Tiere wurde zunächst von einer 19-jährigen Smart-Fahrerin, die in Fahrtrichtung Winnenden unterwegs war, erfasst und getötet. Die restlichen Tiere überquerten die Mittelleitplanke und begaben sich schließlich auf die entgegengesetzte Fahrbahn. Dort wurde ein weiteres Wildschwein durch eine 56-jährige Ford-Fahrerin erfasst und ebenfalls getötet. Im Anschluss wurde das Tier noch von zwei weiteren Autofahrern überfahren. Die restlichen Tiere kamen mit dem Schrecken davon und flüchteten in ein angrenzendes Waldgebiet. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Fellbach: Auffahrunfälle im Kappelbergtunnel

Unfälle im Kappelbergtunnel sowie die Unvernunft mancher Autofahrer sorgten am Montagmorgen gegen 5.20 Uhr im Berufsverkehr für Sperrungen.

Auslöser der Unfälle war wohl ein Spurwechsel eines unbekannten Autofahrers, der ca. 400 Meter nach dem Kappelbergtunnel in Richtung Stuttgart unvorsichtig auf die linke Spur wechselte. Zwei nachfolgende Autofahrer konnten noch ausweichen und durch Vollbremsungen einen Zusammenstoß vermeiden. Eine nachfolgende Fahrerin eines Mercedes Geländewagens erkannte diese Gefahrensituation zu spät und fuhr auf das Auto eines Skoda-Fahrers auf. In der Folge rasten noch die Fahrer eines Transporters, eines VW Touran und eines Mercedes in die Unfallstelle. Beim Unfall wurde die Fahrerin des Geländewagens und der Skoda-Fahrer leicht verletzt. Die Autos, an denen Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden.

Im Tunnel ereignete sich kurze Zeit später infolge des Rückstaus auf der linken Fahrspur ein weiterer Auffahrunfall. Hier prallte im Stop-and-go-Verkehr ein 41-jähriger Renault-Fahrer auf das Auto einer Mercedes-Fahrerin. Beide Insassen blieben dabei unverletzt. Der Schaden an den Autos beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Wegen der Unfälle musste zunächst der Tunnel in Richtung Stuttgart komplett gesperrt werden. Als die Unfallstelle im Tunnel geräumt war, wurde dieser wieder von der Tunnelleitzentrale einspurig geöffnet. Der linke Fahrstreifen blieb wegen des Unfalls nach dem Tunnel gesperrt. Viele Autofahrer hielten sich jedoch nicht an die einseitige Sperrung. So ergaben sich Gefährdungen der Streifenbeamten und den unfallbeteiligten Personen an der Unfallstelle nach dem Tunnel. Wegen der Unvernunft der Autofahrer und zur Sicherheit musste deshalb bis zur endgültigen Räumung der Unfallstelle der Tunnel bis ca. 8 Uhr erneut gesperrt bleiben.

Das Polizeirevier Fellbach bittet noch Unfallzeugen, sich unter Tel. 0711/57720 zu melden. Insbesondere wird um Hinweise auf das Auto gebeten, welches den ersten Auffahrunfall im Zuge eines unvorsichtigen Fahrstreifenwechsels verursachte.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Ein 60-jähriger Fahrer eines Pkw Porsche Carrera bog am Sonntag gegen 15.15 Uhr von der Schaflandstraße nach links in die Höhenstraße ein und missachtete dabei die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß mit einem Pkw Audi RS6 wurde der Unfallverursacher sowie ein Mitfahrer im Audi verletzt. Der 60-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Beide wurden abgeschleppt.

