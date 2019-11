Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche, Hundebiss, Feuerwehreinsatz, Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Einbrüche

In der Nacht von Samstag auf Sonntag drang ein Dieb in ein Wohnhaus im Michael-Braun-Ring ein und entwendete eine Schmuckschatulle, in welcher sich Goldschmuck befand. Die schlafende Bewohnerin bekam den Einbruch nicht mit. Ein Nachbar bemerkte gegen 2.25 Uhr Geräusche, die vermutlich von dem Einbrecher verursacht wurden.

Bereits am Freitag versuchten Einbrecher zwischen 13 Uhr und 18.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Brünner Straße einzudringen. Hier versuchten die Täter die Terrassentüre aufzubrechen, was jedoch nicht gelang.

In der Zeit zwischen Samstagmorgen, 8.30 Uhr und Sonntagnachmittag, 14.45 Uhr versuchten Unbekannte, in ein Wohnhaus in der Johann-Sebastian-Bach-Straße einzudringen. Bei dem vergeblichen Einbruchsversuch wurden die Haustüre und mehrere Fenster beschädigt, wobei Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand.

Hinweise nimmt in allen Fällen das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen-Wasseralfingen: Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Kurz vor 3.30 Uhr am frühen Sonntagmorgen bemerkte ein 47-Jähriger, dass Unbekannte an einem Pkw Mercedes Benz, der in der Karlstraße abgestellt war, die Heckscheibe eingeschlagen haben. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet; der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Aalen: Technischer Defekt am Elektroherd

Am Samstagabend kam es gegen 19.15 Uhr in einem Wohnhaus im Mantelhofer Weg zu einer Verpuffung an einem Elektroherd. Diese wurde vermutlich durch einen technischen Defekt ausgelöst. Dem 62 Jahre alten Bewohner gelang es, die Abdeckung des Herdes zu entfernen; durch die zwischenzeitlich eingetroffene Feuerwehr wurde der Herd vom Stromnetz getrennt.

Oberkochen: Hund biss zu

Eine Verletzung an der Hand erlitt ein 68-Jähriger am Samstagnachmittag durch einen Hundebiss. Der Mann führte gegen 17 Uhr seinen Hund auf dem Feldweg neben dem Naturfreundehaus Gassi, als aus Richtung Lenzhalde zwei freilaufende Hunde angelaufen kamen und seinen Hund anfielen. Als der 68-Jährige seinen Vierbeiner durch Tritte und Schläge verteidigte, wurde er von einem der beiden Tiere gebissen. Der Mann gab an, dass es sich bei den Hunden um einen mittelgroßen etwa 30 kg schweren weiß-hellbraunen und einen etwas kleineren, ca. 25 kg schweren hellbraunen Hund gehandelt hat. Hinweise auf den Besitzer der beiden Hunde bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 81-Jähriger seinen Pkw BMW am Samstagnachmittag kurz vor 15 Uhr auf der Julius-Bausch-Straße anhalten. Ein 25-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Ford Fiesta auf das stehende Fahrzeug auf, wobei Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, gab an, dass seine Verlobte gefahren sei. Dies wurde von den beiden Insassen des Pkw BMW bestritten, die Verlobte kam wohl erst später zu Fuß zur unfallstelle. Gegen den 25-Jährigen und seine Verlobte werden entsprechende Anzeigen gefertigt.

Aalen-Hofen: Fahrzeug übersehen - 10.000 Euro Schaden

Auf rund 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 20-Jährige am Samstagnachmittag verursachte. Gegen 14.30 Uhr bog die junge Frau mit ihrem Pkw Mercedes Benz von der Kreisstraße 3335 nach links in die Landesstraße 1029 ein. Dabei übersah er den Pkw Dacia einer 38-Jährigen und streifte diesen. Beide Autofahrerinnen blieben bei dem Unfall unverletzt.

Neuler: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte einen Sachschaden von rund 500 Euro, als er einen Stromverteilerkasten beschädigte, der am Kreisverkehr Sulzdorfer Straße aufgestellt ist. Die Beschädigungen wurden am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr bemerkt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel. 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Unfall beim Rangieren

Beim Rückwärtsrangieren mit ihrem Pkw Volvo beschädigte eine 59-Jährige am Samstagabend gegen 19.20 Uhr einen in der Burgstraße abgestellten Pkw Ford, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: 2000 Euro Sachschaden

Ein 43-Jähriger verursachte am Sonntagnachmittag gegen 16.40 Uhr einen Sachschaden von rund 2000 Euro, als er beim Ausparken aus einer Garage mit seinem Pkw Audi einen geparkten Pkw BMW beschädigte. Der Unfall ereignete sich in der Klarenbergstraße.

Spraitbach: Aufgefahren

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 5000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmittag gegen 14 Uhr ereignete. Verkehrsbedingt musste ein 45-Jähriger seinen Pkw Touran auf der Straße Lindelberg anhalten. Ein 47-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw BMW auf. Bei dem Unfall erlitten die beiden Beifahrer des VW leichte Verletzungen.

Schwäbisch Gmünd-Bargau: Fahrzeug machte sich selbständig

Gegen 11.30 Uhr am Sonntagvormittag stellte ein 37-Jähriger seinen Pkw Opel Astra in der Himmelreichstraße ab. Da er das Fahrzeug offenbar nicht richtig absicherte, machte dieses sich selbständig und rollte gegen einen geparkten Pkw BMW. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro.

Schwäbisch Gmünd-Rechberg: Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

Lediglich einen geringen Geldbetrag erbeuteten Unbekannte beim Einbruch in das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Rechberg in der Hohenstaufenstraße. Die Zeit des Einbruchs kann auf Freitag 0 Uhr bis 13.30 Uhr eingegrenzt werden. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

