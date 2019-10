Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Lühnder Friedhof - Zeugenaufruf - Wiederholter Diebstahl von Grabbepflanzung

Hildesheim (ots)

Algermissen/Lühnde, Wätzumer Tor. (fm) Seit August 2018 wird von einem Doppelgrab des Friedhofs in Lühnde wiederholt die Bepflanzung von einer unbekannten Person entwendet. Im August fehlten ein frisch eingepflanzter Rhododendron und ein Lavendelbusch, im Juli 2019 erneut ein Rhododendron sowie eine große Pflanzschale mit Geranien und letztmalig in im Oktober 2019 ein Grabgesteck und eine Schale mit Herbstblumen bepflanzt. Der Gesamtschaden liegt im dreistelligen Bereich. Das betreffende Doppelgrab auf dem Friedhof ist nahe der anliegenden Baumschule gelegen. Die Polizei in Sarstedt bittet um Hinweise zum Täter bzw. der Täterin unter 05066-9850

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell