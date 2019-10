Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Gaststätte in Elze -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 27.10.2019, 23.00 Uhr, bis Montag, 28.10.2019, 11.00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in Elze im Papendahlweg in ein dortiges Restaurant ein, indem sie ein auf "kipp" stehendes Fenster öffneten. In der Gaststätte wurde aus der Kasse das Wechselgeld entwendet, weiterhin entwendeten die unbekannten Täter mehrere Flaschen Wein. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93030) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Elze



Telefon: 05068/ 9303-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell