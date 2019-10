Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pkw-Aufbrecher auf frischer Tat gestellt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass am vergangenen Samstag ein Pkw-Aufbrecher auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hildesheimer Norstadt festgenommen werden konnte.

Die Tat ereignete sich am 26.10.2019, gegen 12:00 Uhr, auf dem Kundenparkplatz eines Marktes in der Senkingstraße in Hildesheim. Dabei versuchte ein 44-jähriger Mann aus Hildesheim mit einem Schraubendreher die Fahrertür eines geparkten VW gewaltsam zu öffnen.

Was der 44-jährige nicht ahnte, war der Umstand, dass er dabei von einer aufmerksamen Zeugin beobachtet wurde. Diese verhielt sich in der Folge vorbildlich, verständigte die Polizei und gab eine detaillierte Beschreibung des Tatverdächtigen ab.

Nach Bekanntwerden der Tat bei der Polizei, rückten mehrere Streifenwagen Richtung Senkingstraße aus und trafen auf den 44-jährigen. An der Fahrertür des benannten VW wurde durch die Beamten festgestellt, dass das Schloss beschädigt war.

Der Mann wurde zunächst zur Wache in die Schützenwiese verbracht. Nach Durchführung erforderlicher polizeilicher Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

