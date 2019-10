Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Hildesheim -Tatverdächtiger nach Kellereinbruch festgenommen-

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)In den Morgenstunden des 28.10.2019 gelang es Beamten des Hildesheimer Einsatz- und Streifendienstes in einem Mehrfamilienhaus in der Goschenstraße einen 29-jährigen Mann festzunehmen, der im Verdacht steht, zunächst in das Haus und anschließend in einen Keller eingebrochen zu sein.

Den Ermittlungen zufolge meldete ein Bewohner des Hauses kurz nach 06:00 Uhr bei der Polizei, dass die Hauszugangstür offenstand und augenscheinlich aufgebrochen war.

Die kurz darauf am Einsatzort eingetroffenen Beamten stellten nicht nur die aufgebrochene Haustür sondern auch einen aufgebrochenen Kellerraum fest. Zudem nahmen sie den 29-jährigen Tatverdächtigen fest, der sich im Hausflur versteckt hielt. Bei dem Mann konnte Aufbruchwerkzeug aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Beamten verbrachten ihn zur Dienststelle in die Schützenwiese und leiteten ein Strafverfahren wegen versuchten Einbruchdiebstahls ein.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hildesheim kam eine Untersuchungshaft für den Tatverdächtigen wegen fehlender Haftgründe nicht in Betracht. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

