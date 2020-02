Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unfallverursacher entfernt sich - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Lenzkirch;]

Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, kam es bereits am Samstag, 15.02.2020 um 08:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Neustädterstraße in Lenzkirch. Hierbei streiften sich zwei entgegenkommende Fahrzeuge, woraufhin sich der bislang noch unbekannte Unfallverursacher von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am PKW des Geschädigten entstand erheblicher Sachschaden.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651 9336-0, zu melden.

