Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Herrenloses Reitpferd entdeckt- Polizei sucht Reiter

Tewswoos/ Ludwigslust (ots)

In der Region Tewswoos sucht die Polizei derzeit nach dem Besitzer oder Reiter eines herrenlosen Pferdes, das am Freitagvormittag gesehen wurde. Das gesattelte Pferd, vermutlich Haflinger, mit einer roten Satteldecke und einem Reitsattel lief bei Hohen Woos in einen Wald und wurde dabei von einem Anwohner beobachtet. Allerdings ist das Tier derzeit spurlos in einem großen Waldgebiet verschwunden. Möglicherweise ist das Pferd entlaufen, jedoch kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass ein Reiter damit verunglückt ist und jetzt Hilfe benötigt. Kontakte zu ansässigen Reiterhöfen und Pferdebesitzern erbrachten bislang keine Erkenntnisse bzw. Hinweise. Die Polizei sucht deshalb jetzt auch mit dem Polizeihubschrauber das Gebiet weiträumig ab. Hinweise zum Geschehen bzw. zum Besitzer des Pferds nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) oder jede andere Polizeidienststelle (auch über den Polizeinotruf: 110) entgegen.

