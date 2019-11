POL-GT: Kein Überfall in Gütersloh - Falsche Polizeibeamte am Telefon aktiv

Polizei Gütersloh

Gütersloh (FK) - Heute Vormittag kam es im Bereich Gütersloh bereits zu einigen Anrufen sogenannter "Falscher Polizeibeamte".

Die Anrufer schocken am Telefon mit einer ausgedachten Geschichte über einen Überfall auf ein älteres Ehepaar in Gütersloh. Anschließend bieten sie die Verwahrung der Geld- und Wertgegenstände der zumeist älteren Menschen bei der Polizei an.

Die Polizei Gütersloh warnt! Es handelt sich dabei um eine Betrugsmasche. Die Betrüger versuchen am Telefon mit einer ausgedachten Geschichte, Angst bei den Angerufenen zu erzeugen, um so an die Ersparnisse der Menschen zu kommen.

Beenden Sie das Gespräch, wenn Sie so einen Anruf erhalten und informieren Sie die echte Polizei über den Polizeiruf 110. Sprechen Sie über die Masche der Betrüger, um Ihre Familienangehörigen, Nachbarn und Freunde zu schützen.

Benötigen Sie weitere Beratung? Rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 05241 869-0.

