Polizei Gütersloh

POL-GT: Versammlungen im Kreis Gütersloh

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Am Freitag sind im Kreis Gütersloh mehrere Klimaschutz Versammlungen angemeldet worden.

Den Versammlungen wurden unter Auflagen stattgegeben.

Währenddessen kann es insbesondere in Gütersloh, in Borgholzhausen und in Werther zu Verkehrsstörungen kommen.

Die Versammlung in Gütersloh mit ca. 500 angemeldeten Teilnehmern beginnt um 11.30 Uhr am Konrad-Adenauer Platz. Anschließend ziehen die Versammlungsteilnehmer über die Berliner Straße, die Ernst-Buschmann Straße etc., und versammeln sich gegen 16.00 Uhr auf dem Konrad Adenauer Platz mit einer Abschlusskundgebung.

Weitere Demonstrationszüge sind in Borgholzhausen ab 10.30 Uhr im innerstädtischen Bereich angemeldet (400 erwartete Teilnehmer) und in Werther ab 13.00 Uhr ebenfalls in der Innenstadt mit 200-300 erwarteten Teilnehmern.

In Halle (17.00 Uhr bis 19.00 Uhr) und in Langenberg (12.00 Uhr bis 14.00 Uhr) kommt es ebenfalls zu Versammlungen in der Innenstadt.

Alle Veranstaltungen werden von der Polizei begleitet.

