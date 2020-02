Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Gaststätte - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 20.02.20, gegen 01.20 Uhr, wurde in eine Gaststätte in der Heithemstraße eingebrochen. Nach Alarmauslösung wurde die Polizei verständigt. An der Gaststätte wurde eine eingeschlagene Fensterscheibe festgestellt. Vermutlich wurde nichts entwendet. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen, die in der Nacht im genannten Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hatten.

