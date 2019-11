Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brandstiftungsserie in Bullay aufgeklärt

Bullay (ots)

In den vergangenen Monaten kam es mehrfach zu Bränden in zwei Kapellen in Bullay. Hierbei wurde Inventar angezündet, wodurch teilweise auch Gebäudeschaden entstand. Aufmerksame Anwohner löschten die Brände, bevor es zu größeren Schäden kommen konnte. Durch Bürgerhinweise konnte nun ein 8-jähriger Junge ermittelt werden, der die Taten auch letztendlich zugab.

