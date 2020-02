Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Langenordnach: Forstarbeiter bei Arbeitsunfall schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt; Ortsteil Langenordnach]

Am Mittwoch, 19.02.2020 gegen 14:45 Uhr wurde bei der Aufarbeitung von Bäumen, die durch die jüngsten Stürme entwurzelten wurden, ein 47-jähriger Forstarbeiter schwer verletzt. Beim Sägen brach ein Stamm, der unter starker Spannung zwischen anderen Bäumen lag. Dadurch wurde der Forstarbeiter unter dem Baumstamm eingeklemmt und zog sich schwere Verletzungen am Bein zu. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber geborgen und wird in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt.

