Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Einbruch in Schule; Aurich - Heranwachsende mit Drogen erwischt; Aurich - Pedelec entwendet

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch in Schule

Mehrere Jugendliche sind am Donnerstag in der Schulstraße in Aurich in die dortige Waldorfschule eingebrochen. Sie verschafften sich am späten Nachmittag gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen konsumierten sie dort Getränke und Betäubungsmittel und entwendeten mehrere Gegenstände. Sie wurden jedoch dabei entdeckt und flüchteten. Im Rahmen eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte einer der mutmaßlichen Täter, ein 16-jähriger Auricher, in Tatortnähe angetroffen werden. Er wurde von den Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Aurich - Heranwachsende mit Drogen erwischt

Im Rahmen der Fahndung nach dem Einbruch in die Waldorfschule in Aurich wurden Polizeibeamte auf ein Auto auf dem rückwärtigen Parkplatz der tatbetroffenen Schule aufmerksam. In dem Auto saßen ein 16-Jähriger aus Aurich und ein 19-Jähriger aus Westerholt. Die Beamten stellten bei der Kontrolle fest, dass die Heranwachsenden Betäubungsmittel bei sich hatten. Gegen den 19-Jährigen lag zudem ein Haftbefehl vor. Er wurde festgenommen und in eine Gewahrsamszelle der Polizei Aurich verbracht.

Aurich - Pedelec entwendet

Ein schwarzes Pedelec der Marke Pegasus ist am Donnerstag in Aurich gestohlen worden. Das Fahrrad wurde gegen 16 Uhr vor dem Carolinenhof am Fischteichweg entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

