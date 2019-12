Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Umgebautes E-Bike entwendet

Gronau (ots)

Ein zu einem E-Bike umgebautes Fahrrad der Marke Veneto wurde einer 50-jährigen Frau in der Gronauer Innenstadt entwendet. Die Frau stellte das Rad am Montag gegen 16 Uhr vor einem Geschäft an der Neustraße ab und verschloss es. Gegen 17.30 Uhr bemerkte sie den Diebstahl. Die Polizei Gronau (02562/9260) bittet um sachdienliche Hinweise.

