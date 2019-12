Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - In Wohnhaus eingebrochen

Borken (ots)

Bargeld und Schmuck haben Unbekannte bei einem Einbruch in Borken-Borkenwirthe mitgehen lassen. Die Täter waren in der Zeit zwischen Sonntag, 11.00 Uhr, und Dienstag, 20.00 Uhr, in ein Wohnhaus an der Waldstraße eingedrungen. Um hineinzukommen, hatten sie ein Fenster und eine Terrassentür aufgehebelt. Die Einbrecher durchsuchten alle Räume. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

