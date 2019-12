Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrecher wollten in Gaststätte eindringen

Borken (ots)

Auf eine Gaststätte hatten es Einbrecher in der Nacht zum Dienstag an der Johanniterstraße in Borken abgesehen. Die Unbekannten scheiterten mit dem Versuch, eine der Türen oder ein Fenster aufzuhebeln. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

