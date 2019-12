Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Polizei sucht Unfallzeugen

Bocholt (ots)

Beobachtet hat ein unbekannter Zeuge einen Fall von Verkehrsunfallflucht in Bocholt: Ein Autofahrer hatte an einem schwarz lackierten Audi A 3 einen Schaden in Höhe von circa 900 Euro angerichtet. Zu dem Unfall muss es zwischen Mittwoch, 11.12.2019, 12.00 Uhr, und Montag, 17.12.2019, 19.00 Uhr, gekommen sein. Der Wagen hatte in dieser Zeit an der Salierstraße gestanden. Der unbekannte Zeuge hatte eine Nachricht an dem beschädigten Fahrzeug hinterlassen. Die Polizei bittet ihn oder sie sowie weitere Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 zu melden.

