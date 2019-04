Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Westrup - Verkehrsunfall mit Personenschaden -

Coesfeld (ots)

Eine 84-jährige Lüdinghauserin hielt ihren Pkw im Bereich der B58/ Bauerschaft Westrup, in Lüdinghausen an. Sie beabsichtigte am Fahrbahnrand Blumen zu pflücken. Vor dem Verlassen ihres Pkw vergaß sie jedoch diesen gegen das Weiterrollen zu sichern. Der Pkw geriet auf einem leicht abschüssigen Feldweg ins rollen und überrollte das Bein der Lüdinghauserin, als diese sich vor dem Pkw zum Blumenpflücken bückte. Durch Ersthelfer wurde sie an der Unfallstelle versorgt, bis sie ein RTW einem Krankenhaus in Münster zuführen konnte.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell