Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Einbrecher scheitern

Heek (ots)

Gescheitert sind Unbekannte bei einem Einbruch in ein leerstehendes Wohnhaus in Heek: Die Täter hatten versucht die Tür auf der rückwärtigen Gebäudeseite aufzuhebeln - diese hielt jedoch stand. Der Einbruchversuch ereignete sich in der Zeit zwischen Montag, 17.15 Uhr, und Dienstag, 17.40 Uhr. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Ahaus entgegen: Tel. (02561) 9260.

