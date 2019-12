POL-KN: Einzelmeldung aus dem Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro ist am Freitagabend bei einem Gebäudebrand in der Stürzkreutstraße entstanden. Aus bislang unbekannter Ursache geriet gegen 20:00 Uhr das Dach einer, an ein Einfamilienhaus angebauten, Garage in Vollbrand. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Radolfzell konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude größtenteils verhindern. Lediglich Teile des Dachs am Einfamilienhaus wurden in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen nicht zu Schaden. Durch den Brand ist das Wohngebäude zunächst nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei Konstanz hat die Ermittlungen aufgenommen.

